Севилья примет матчи Евро-2020 вместо Бильбао

Как сообщает Reuters, в исполкоме УЕФА приняли решение отдать матчи Евро-2020 Севилье. Ранее Бильбао отказался от проведения игр из-за сложной эпидемиологической обстановки. Там планировалось провести три матча группового этапа с участием сборной Испании, а также одну игру 1/8 финала.