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Севилья примет матчи Евро-2020 вместо Бильбао

Сегодня, 23 апреля, УЕФА проводит исполком, на котором будут приняты решения по чемпионату Европы.

23 апреля 2021, 08:17

Фото © Александр Демьянчук / ТАСС

Как сообщает Reuters, в исполкоме УЕФА приняли решение отдать матчи Евро-2020 Севилье. Ранее Бильбао отказался от проведения игр из-за сложной эпидемиологической обстановки. Там планировалось провести три матча группового этапа с участием сборной Испании, а также одну игру 1/8 финала.

Также в исполкоме должны принять решение о проведении дополнительных матчей Евро в Санкт-Петербурге.

Напомним, что чемпионат Европы состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года.

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Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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