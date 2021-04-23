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Категорий: 18

Цена биткоина резко рухнула ниже 50 тысяч долларов

Это связано со снижением котировок на фондовых рынках.

23 апреля 2021, 08:42
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Криптовалюта биткоин за прошедшие сутки подешевела на 11%. В моменте её котировки опускались до 48,4 тысячи долларов.

По данным РБК, падение цифровых денег произошло на фоне снижения фондовых рынков. Так, индекс Доу-Джонса по итогам торговой сессии оказался в минусе на 0,9%, S&P500 потерял 0,8%, Nasdaq Composite — 0,7%.

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В итоге курс биткоина на криптобирже Binance снизился на 11% — до 48,4 тысячи долларов. По состоянию на 9:30 мск криптовалюта торговалась на уровне в 48,8 тысячи долларов, а её рыночная капитализация опустилась ниже одного триллиона долларов — до 920 миллиардов, по данным CoinGecko.

А ранее Лайф рассказывал, что цена биткоина пробила исторический максимум и достигла $64 тысяч.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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