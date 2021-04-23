Нарышкин назвал убогой и низкой ложью обвинения Чехии в адрес России

Чехия прикрывается "убогой и низкой ложью", обвиняя Россию в причастности ко взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. Об этом заявил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

"В своих действиях [Чехия] прикрывалась какой-то такой совершенно убогой и низкой ложью, рассчитанной, может быть, только на людей с недостаточно высоким уровнем интеллектуального развития", — сказал Нарышкин на открытии архивной выставки "Помнит мир спасённый: поздравительные телеграммы и послания советскому народу в связи с Победой над фашизмом".

Директор СВР добавил, что политические лидеры стран Запада "с маниакальным" упрямством пытаются разрушить тонкую материю международной стабильности. В рамках этого процесса Чехия пошла на конфронтацию с Россией и "получила своё".

Напомним, 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов. Власти страны заявили, что российские разведчики якобы могли быть причастны к диверсии на складе боеприпасов во Врбетице семилетней давности. Параллельно с этим чешская полиция объявила в розыск двух россиян, которых ранее Великобритания обвиняла в отравлении Скрипалей, — Александра Петрова и Руслана Боширова. Позже Прага решила сократить общую численность сотрудников российского посольства и объявила о высылке 63 дипломатов.

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