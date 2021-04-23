"Медуза" внесена в список СМИ-иноагентов

Сайт "Медузы" пополнил список СМИ-иноагентов на сайте российского Минюста . Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Теперь зарегистрированное в Латвии русскоязычное интернет-издание, созданное бывшим главным редактором интернет-издания Lenta.ru Галиной Тимченко, обязано маркировать свою продукцию.

К слову, Роскомнадзор регулярно составляет протоколы на средства массовой информации, которым выдан статус иностранных агентов, за отсутствие соответствующей маркировки. Штраф для должностных лиц составляет 50 тысяч рублей, для юридических — 500 тысяч. А ранее в России предложили лишать регистрации НКО-иноагентов за организацию несанкционированных акций. Для этого руководителю или членам организации два раза за год надо нарушить закон.