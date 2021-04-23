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"Медуза" внесена в список СМИ-иноагентов

Теперь зарегистрированное в Латвии русскоязычное интернет-издание обязано маркировать свою продукцию.

23 апреля 2021, 11:42

Сайт "Медузы" пополнил список СМИ-иноагентов на сайте российского Минюста. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Теперь зарегистрированное в Латвии русскоязычное интернет-издание, созданное бывшим главным редактором интернет-издания Lenta.ru Галиной Тимченко, обязано маркировать свою продукцию.

"В реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включены юридическое лицо, зарегистрированное в Латвийской Республике, SIA Medusa Project и общество с ограниченной ответственностью "Первое антикоррупционное СМИ", информирует пресс-служба Минюста.

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К слову, Роскомнадзор регулярно составляет протоколы на средства массовой информации, которым выдан статус иностранных агентов, за отсутствие соответствующей маркировки. Штраф для должностных лиц составляет 50 тысяч рублей, для юридических — 500 тысяч. А ранее в России предложили лишать регистрации НКО-иноагентов за организацию несанкционированных акций. Для этого руководителю или членам организации два раза за год надо нарушить закон.

В конце прошлого года Минюст впервые включил физлиц в список иностранных СМИ-иноагентов.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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