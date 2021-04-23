Эстония неожиданно быстро решила выслать российского дипломата вслед за Латвией и Литвой
В Таллине заявили, что деятельность высылаемого сотрудника "не соответствует дипломатической деятельности, согласованной в Венской конвенции".
Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий
Вслед за Латвией и Литвой в знак солидарности с Чехией Эстония также высылает российского дипломата. Об этом заявили в МИД страны.
"В знак солидарности Эстония вышлет российского дипломата, деятельность которого не соответствует дипломатической деятельности, согласованной в Венской конвенции", — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов. Власти страны заявили, что российские разведчики якобы могли быть причастны к диверсии на складе боеприпасов во Врбетице семилетней давности. Также Чехия объявила в розыск двух россиян, обвиняемых Британией в отравлении Скрипалей, — Александра Петрова и Руслана Боширова.
В российском МИД назвали действия Чехии фокусами, а позже Москва объявила об ответных мерах и выслала 20 сотрудников Посольства Чехии, они покинули РФ 19 апреля.
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