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Эстония неожиданно быстро решила выслать российского дипломата вслед за Латвией и Литвой

В Таллине заявили, что деятельность высылаемого сотрудника "не соответствует дипломатической деятельности, согласованной в Венской конвенции".

23 апреля 2021, 11:41
<p>Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий</p>

Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Вслед за Латвией и Литвой в знак солидарности с Чехией Эстония также высылает российского дипломата. Об этом заявили в МИД страны.

"В знак солидарности Эстония вышлет российского дипломата, деятельность которого не соответствует дипломатической деятельности, согласованной в Венской конвенции", — говорится в сообщении ведомства.

Латвия и Литва высылают российских дипломатов в знак солидарности с Чехией

Латвия и Литва высылают российских дипломатов в знак солидарности с Чехией

Напомним, 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов. Власти страны заявили, что российские разведчики якобы могли быть причастны к диверсии на складе боеприпасов во Врбетице семилетней давности. Также Чехия объявила в розыск двух россиян, обвиняемых Британией в отравлении Скрипалей, — Александра Петрова и Руслана Боширова.

Что пишут чешские и европейские СМИ о дипломатическом скандале с Россией

Что пишут чешские и европейские СМИ о дипломатическом скандале с Россией

В российском МИД назвали действия Чехии фокусами, а позже Москва объявила об ответных мерах и выслала 20 сотрудников Посольства Чехии, они покинули РФ 19 апреля.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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