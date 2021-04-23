Доцент кафедры МАИ Воробьёв осуждён за госизмену на 20 лет колонии

Мосгорсуд приговорил доцента кафедры МАИ Алексея Воробьёва к 20 годам колонии за госизмену. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Кроме того, Воробьёва обязали выплатить штраф в размере миллиона рублей. Также ему было назначено ограничение свободы сроком на полтора года.

Воробьёв обвинялся в попытке экспорта из России сырья или материалов, которые могут быть использованы для создания оружия массового поражения или средств его доставки, а также в попытке контрабанды таких веществ, ядерных материалов и оружия. Заседание суда проходило в закрытом режиме, материалы уголовного дела засекречены.

Ранее Лайф сообщал, что обвиняемого в госизмене экс-помощника полпреда в УрФО Александра Воробьёва приговорили к двенадцати с половиной годам колонии.

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