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Рубль укрепился после решения ЦБ о повышении ставки

Сегодня Банк России повысил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта.

23 апреля 2021, 11:20
<p>Фото © ТАСС / <strong style="font-weight: bold;"> </strong>Карпухин Сергей</p>

Фото © ТАСС / Карпухин Сергей

Рубль отреагировал небольшим ростом на решение Банка России повысить ключевую ставку до 5% годовых. Как свидетельствуют данные торгов на Московской бирже, после публикации решения регулятора доллар снизился до 74,75 рубля, евро — до 90,17.

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Напомним, с лета прошлого года ключевая ставка держалась на уровне 4,25%. В марте 2021 года Центробанк впервые с декабря 2018 года повысил ставку — до 4,5%. Такое решение регулятора в Минфине сравнили с холодным душем, однако назвали неизбежным. Сегодня, 23 апреля, Банк России повысил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 5% годовых.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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