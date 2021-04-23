Рубль укрепился после решения ЦБ о повышении ставки
Сегодня Банк России повысил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта.
Фото © ТАСС / Карпухин Сергей
Рубль отреагировал небольшим ростом на решение Банка России повысить ключевую ставку до 5% годовых. Как свидетельствуют данные торгов на Московской бирже, после публикации решения регулятора доллар снизился до 74,75 рубля, евро — до 90,17.
Напомним, с лета прошлого года ключевая ставка держалась на уровне 4,25%. В марте 2021 года Центробанк впервые с декабря 2018 года повысил ставку — до 4,5%. Такое решение регулятора в Минфине сравнили с холодным душем, однако назвали неизбежным. Сегодня, 23 апреля, Банк России повысил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 5% годовых.
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