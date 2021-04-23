ЦБ повысил ставку до 5%

Банк России повысил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 5% годовых. В регуляторе отметили, что быстрое восстановление спроса и повышенное инфляционное давление формируют необходимость более раннего возвращения к нейтральной денежно-кредитной политике.

"Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Решения по ключевой ставке будут приниматься с учётом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков", — говорится в сообщении ЦБ.

Регулятор отмечает, что инфляция продолжает складываться выше прогноза: в марте годовой темп прироста цен увеличился до 5,8%, годовая инфляция замедлилась до 5,5%. Также Банк России повысил прогноз по инфляции на 2021 год — до 4,7–5,2%.

Напомним, с лета прошлого года ключевая ставка держалась на уровне 4,25%. В марте 2021 года Центробанк впервые с декабря 2018 года повысил ставку — до 4,5%. Такое решение регулятора в Минфине сравнили с холодным душем, однако назвали неизбежным.

Авторы