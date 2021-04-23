Корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами стартовал с мыса Канаверал к МКС — видео
В запуске приняли участие NASA, Европейское космическое агентство и Японское агентство аэрокосмических исследований.
Корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами стартовал с мыса Канаверал в сторону МКС. Видео © Twitter / MediaFrance24
Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX стартовал с космодрома на мысе Канаверал в США, штат Флорида. На его борту находятся четыре астронавта, которые будут доставлены на Международную космическую станцию. Трансляцию запуска вело космическое агентство NASA.
Пуск ракеты-носителя Falcon 9 был произведён в 05:49 (12:49 мск). Отмечается, что на орбиту Земли отправились астронавты NASA Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хосидэ. Длительность их космической вахты составит около полугода.
Ранее Лайф сообщал, что с космодрома Байконур в Казахстане стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблём "Ю.А. Гагарин" ("Союз МС-18").
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