Корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами стартовал с мыса Канаверал к МКС — видео

Корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами стартовал с мыса Канаверал в сторону МКС. Видео © Twitter / MediaFrance24

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX стартовал с космодрома на мысе Канаверал в США, штат Флорида. На его борту находятся четыре астронавта, которые будут доставлены на Международную космическую станцию. Трансляцию запуска вело космическое агентство NASA.

Пуск ракеты-носителя Falcon 9 был произведён в 05:49 (12:49 мск). Отмечается, что на орбиту Земли отправились астронавты NASA Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хосидэ. Длительность их космической вахты составит около полугода.

Ранее Лайф сообщал, что с космодрома Байконур в Казахстане стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблём "Ю.А. Гагарин" ("Союз МС-18").

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