Россия и Египет договорились о полном возобновлении авиасообщения

Президенты Египта и России договорились о полном возобновлении авиасообщения между странами. Об этом сообщили в канцелярии египетского лидера Абдул-Фаттаха Ас-Сиси. В Кремле подтвердили информацию.

"Была достигнута договорённость о возобновлении авиасообщения в полном объёме между аэропортами двух стран, в том числе с Хургадой и Шарм-эль-Шейхом", — сказал официальный представитель канцелярии главы египетского государства Бассам Рады.

Авиасообщение между РФ и Египтом было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. В апреле 2018 года регулярные рейсы в Каир были восстановлены, однако египетские курорты по-прежнему остаются закрытыми для чартеров из России. Также известно, что аэропорты Египта инспектировало уже несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности.