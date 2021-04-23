Россия и Египет договорились о полном возобновлении авиасообщения
В частности, авиасообщение восстановлено на курорты Хургады и Шарм-эль-Шейха.
Фото © ТАСС / PA Photos / Antony Jones
Президенты Египта и России договорились о полном возобновлении авиасообщения между странами. Об этом сообщили в канцелярии египетского лидера Абдул-Фаттаха Ас-Сиси. В Кремле подтвердили информацию.
Авиасообщение восстановлено на курорты Хургады и Шарм-эль-Шейха.
"Была достигнута договорённость о возобновлении авиасообщения в полном объёме между аэропортами двух стран, в том числе с Хургадой и Шарм-эль-Шейхом", — сказал официальный представитель канцелярии главы египетского государства Бассам Рады.
Авиасообщение между РФ и Египтом было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. В апреле 2018 года регулярные рейсы в Каир были восстановлены, однако египетские курорты по-прежнему остаются закрытыми для чартеров из России. Также известно, что аэропорты Египта инспектировало уже несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности.
Напомним, ранее МИД РФ анонсировал открытие чартеров на курорты Египта.
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