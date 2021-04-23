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Россия и Египет договорились о полном возобновлении авиасообщения

В частности, авиасообщение восстановлено на курорты Хургады и Шарм-эль-Шейха.

23 апреля 2021, 10:03
<p>Фото © ТАСС / PA Photos / Antony Jones</p>

Фото © ТАСС / PA Photos / Antony Jones

Президенты Египта и России договорились о полном возобновлении авиасообщения между странами. Об этом сообщили в канцелярии египетского лидера Абдул-Фаттаха Ас-Сиси. В Кремле подтвердили информацию.

Авиасообщение восстановлено на курорты Хургады и Шарм-эль-Шейха.

"Была достигнута договорённость о возобновлении авиасообщения в полном объёме между аэропортами двух стран, в том числе с Хургадой и Шарм-эль-Шейхом", — сказал официальный представитель канцелярии главы египетского государства Бассам Рады.

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Авиасообщение между РФ и Египтом было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. В апреле 2018 года регулярные рейсы в Каир были восстановлены, однако египетские курорты по-прежнему остаются закрытыми для чартеров из России. Также известно, что аэропорты Египта инспектировало уже несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности.

Напомним, ранее МИД РФ анонсировал открытие чартеров на курорты Египта.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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