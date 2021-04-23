Путин не будет обсуждать Крым с Зеленским, заявили в Кремле
Пресс-секретарь президента России напомнил, что темой возможной встречи могут стать только двусторонние отношения.
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Президент России Владимир Путин готов обсуждать на возможной встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским вопросы двусторонних отношений. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Темы Крыма в этой повестке не существует: "Тут нечего обсуждать", — говорит Песков.
"Президент сам сказал, что можно вести речь именно о двусторонних отношениях, такой темы, как Крым, не существует. Тут нечего обсуждать", — указал представитель Кремля.
Напомним, что 20 апреля президент Украины Владимир Зеленский предложил лидеру России Владимиру Путину провести встречу "в любой точке украинского Донбасса". В этом обращении он также вспомнил слова Путина о том, что в драке нужно бить первым. Президент Украины отметил, что, в отличие от драки, в войне проигрывают все стороны.
В ответ российский лидер предложил Зеленскому встретиться в Москве. По словам Путина, речь может идти только о развитии двусторонних отношений. Если Зеленский хочет обсудить проблемы Донбасса, то тогда он должен встречаться с руководителями ДНР и ЛНР.
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