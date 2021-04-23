Кремль: Непризнание Крыма российским не влияет на отношения с Белоруссией

Отказ Минска признавать Крым частью России не осложняет двусторонние отношения с Белоруссией. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Это суверенное право Белоруссии [не признавать территорию Крыма частью РФ] , это совсем не осложняет [отношения двух стран] ", — сказал Песков.

Напомним, Крымский полуостров стал частью России по результатам внутреннего референдума в 2014 году — за это проголосовало более 96% жителей региона. Ряд стран Запада, а также Украина итогов голосования не признали. Как позже подчеркнул президент РФ Владимир Путин, вопрос территориальной принадлежности полуострова закрыт окончательно.