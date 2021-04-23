Кремль: Непризнание Крыма российским не влияет на отношения с Белоруссией
Такое решение является суверенным правом государства, подчеркнул пресс-секретарь президента России.
Фото © ТАСС / Мальгавко Сергей
Отказ Минска признавать Крым частью России не осложняет двусторонние отношения с Белоруссией. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
"Это суверенное право Белоруссии [не признавать территорию Крыма частью РФ], это совсем не осложняет [отношения двух стран]", — сказал Песков.
Напомним, Крымский полуостров стал частью России по результатам внутреннего референдума в 2014 году — за это проголосовало более 96% жителей региона. Ряд стран Запада, а также Украина итогов голосования не признали. Как позже подчеркнул президент РФ Владимир Путин, вопрос территориальной принадлежности полуострова закрыт окончательно.
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