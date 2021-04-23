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В Кремле заявили, что Путин и Лукашенко не обсуждали вопрос слияния России и Белоруссии

Зато, по словам Дмитрия Пескова, лидеры двух стран обсудили вопросы интеграции государств.

23 апреля 2021, 09:39
<p>Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба президента РФ</p>

Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба президента РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ходе встречи Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко не обсуждался вопрос слияния двух стран.

"Слияния нет, а вопросы интеграции — они постоянно на повестке дня, это живой организм", — ответил Песков на соответствующий вопрос.

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Напомним, встреча двух президентов состоялась накануне в Москве. Открывая переговоры, Путин заявил об эффективности процессов интеграции в Союзном государстве по линии спецслужб.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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