В Кремле заявили, что Путин и Лукашенко не обсуждали вопрос слияния России и Белоруссии
Зато, по словам Дмитрия Пескова, лидеры двух стран обсудили вопросы интеграции государств.
Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба президента РФ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ходе встречи Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко не обсуждался вопрос слияния двух стран.
"Слияния нет, а вопросы интеграции — они постоянно на повестке дня, это живой организм", — ответил Песков на соответствующий вопрос.
Напомним, встреча двух президентов состоялась накануне в Москве. Открывая переговоры, Путин заявил об эффективности процессов интеграции в Союзном государстве по линии спецслужб.
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