В Госдуму внесли законопроект о ежегодной выплате 10 000 рублей на школьников
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В Госдуму внесён законопроект о ежегодной выплате в 10 тысяч рублей родителям школьников к началу учебного года, документ опубликован в Системе обеспечения законодательной деятельности.
"В целях поддержки семей в процессе сбора детей в школу законопроектом предусматривается предоставление родителям (опекунам, попечителям) права на получение ежегодной денежной выплаты в связи с началом учебного года в размере 10 тысяч рублей на каждого ребёнка. Законопроектом предусмотрена ежегодная индексация данной выплаты, что позволит сохранить её покупательную способность. При этом ребёнок должен иметь российское гражданство", — выдержка из пояснительной записки к документу.
Отмечается, что в 2021 году численность учащихся в школах составит 16,5 миллиона человек и дополнительная нагрузка на бюджет увеличится соответственно — 165 миллиардов рублей в год. Их учтут при планировании на 2021–2023 годы. Одним из источников допрасходов указан Фонд национального благосостояния.
Законопроект в нижнюю палату парламента внесли депутаты от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов.
Напомним, ранее в ходе ежегодного Послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что всем семьям в стране, в которых подрастают школьники, в том числе будущие первоклассники, в августе будет выплачено по десять тысяч рублей на каждого ребёнка.
Позже министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что для того, чтобы получить данную выплату, необходимо будет лишь подать заявление онлайн, а всю остальную работу возьмёт на себя государство. Всего на это уйдёт около 170 миллиардов рублей.
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