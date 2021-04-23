Нижегородский суд оштрафовал академика РАН Хазанова за организацию незаконного митинга

Нижегородский суд оштрафовал академика РАН Ефима Хазанова на 20 тысяч рублей за репосты в социальных сетях о незаконных акциях в поддержку блогера Алексея Навального. Об этом учёный сообщил на своей странице в "Фейсбуке".

"Суд состоялся. Я признан виновным. Получил штраф", — написал Хазанов.

Академик добавил, что с решением суда не согласен и намерен подавать апелляцию.

Напомним, Ефима Хазанова задержали в Нижнем Новгороде 21 апреля. Позже его отпустили под обязательство явиться в суд, составив перед этим протокол об административном правонарушении.

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