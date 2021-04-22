Две России: пока одна решает проблемы, вторая марширует по бульварам

21 апреля одновременно произошло сразу два важных события. Президент России Владимир Путин выступил перед Федеральным собранием. В этот же день по стране прошли митинги оппозиции в поддержку голодающего Алексея Анатольевича Навального. Я поставила над собой абсолютно бесчеловечный эксперимент: стала читать одновременно официальные новости, причём из разных источников, как российских, так и зарубежных, и страницы видных оппозиционных лидеров.

Через полчаса у меня возникло ощущение, что на карте существует две России. В одной настала весна, государство худо-бедно справилось с пандемией коронавируса, скоро лето, а потом дети пойдут в школу, родители получат пособия. Петров и Боширов опять во всём виноваты, мы ругаемся с Западом, но как-нибудь наладится, прорвёмся, в первый что ли раз. Войны не будет, погода исправится, остальное переживём.

В другой, параллельной России традиционно всё плохо. Время застыло, вокруг царит тоталитарный террор — и только честь и совесть нации голодает в застенках. Людям, которые за всё хорошее против всего плохого, подобает немедля выйти из дома и маршировать по бульварам, чтобы Россия скорее стала свободной.

Я, конечно, вышла из дома прогуляться по делам. И вот незадача: не приметила ни одного чёрного воронка, дым крематория не маячил на горизонте, всё вокруг казалось не очень тоталитарным, а, напротив, весенним и солнечным. По всей видимости, я ходила не в тех местах, кровавый режим в это самое время свирепствовал на соседних улицах.

"Любовь Соболь задержана!" — читаю в новостях. "Кира Ярмыш доставлена в полицейский участок". Всякий раз, глядя на протесты нашей родной либеральной элиты, я вспоминаю одну-единственную фразу: "История повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй — в виде фарса".

Мне давно кажется, что Любовь Соболь и прочие наши видные лидеры оппозиции ходят в отделы полиции как на работу. Я проснуться не успеваю — Любовь Соболь опять задержали. Только прилягу — она снова в полиции! Всё это похоже не просто на фарс, а на сериал канала "Домашний", снятый какой-то выдропужской любительской киностудией.

В чём причина сегодняшних протестов? В голодовке, объявленной оппозиционером Алексеем Навальным. К совести нации, мол, не пускают врачей.

Самого Алексея Анатольевича лидеры мнений любят сравнить с голодающим академиком Сахаровым. Только вот я с трудом себе представляю академика Сахарова, хамящего ветерану ВОВ, называющего его разряженной куклой. С ещё большим трудом я представляю себе академика Сахарова, выводящего на улицы под полицейские дубинки школьников. И уж совсем никак я не представляю себе академика Сахарова с шариковской риторикой: "Понастроили дворцов — отнять и поделить". Академик Сахаров, осуждённый за хищения в крупных размерах, немыслим.

Тут скорее другая ассоциация. Вовсе не с Сахаровым. — Судился три раза и оправдан: в первый раз благодаря недостатку улик, второй раз — происхождение спасло, в третий — условно каторга на 15 лет. Кражи. Профессия — игра на балалайке по трактирам.

Я живу в той, первой России, куда не приезжает чёрный воронок, зато назначаются социальные выплаты. Я живу в России, в которой люди создают, работают. И я никак не возьму в толк, почему я должна выходить на улицу в поддержку осуждённого экономического (!) преступника.

Страна, в которой живу я, первой в мире лицензировала вакцину против коронавируса. И вакцина эта сейчас поставляется в Европу. Неизвестно, сколько людей удалось спасти благодаря этой разработке, но, полагаю, немало.

В это самое время в параллельной России правозащитница Зоя Светова пишет: — Вот Путин благодарит врачей, которые победили ковид. Они сейчас слушают его речь в Манеже. Так обратитесь же вы, герои-врачи, к Путину, чтобы он допустил к голодающему Навальному ваших коллег — врачей. Гражданских врачей!

Не думаю, что Зою Светову сильно волнует, сколько наших медиков погибло в красной зоне во время пандемии. Это параллельный для неё мир, другая страна, как и для всей нашей столичной оппозиции. Стоит только вспомнить, сколько помоев было вылито на омских врачей, спасших того же Навального. Ни Зою Светову, ни её соратников не волнует, как живёт простой, не оппозиционный человек за МКАД. Вакцина не волнует, школьники, малоимущие. Другое тревожит их сердца: российские врачи должны всё бросить и бежать к оппозиционеру Навальному. Чтобы… что?

Чтобы та, вторая Россия, которая, к счастью, существует пока только в умах и социальных сетях немногочисленных лидеров мнений, наконец, обозначилась на карте? Извините, уважаемые оппозиционеры, но вряд ли получится. Нас, реальных людей, живущих реальными проблемами в реальной стране, пока больше. И, надеюсь, это не изменится. Фарс редко превращается в живую историю.

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