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ФСБ накрыла ячейку "Хизб ут-Тахрир" в Сибири — видео

Члены организации, как обычно, осуществляли "антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата".

23 апреля 2021, 09:08

ФСБ накрыла ячейку "Хизб ут-Тахрир" в Сибири.

Видео © ЦОС ФСБ РФ

Спецслужбы пресекли деятельность ячейки "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* в Кемеровской и Новосибирской областях. Об этом информирует в пятницу Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Члены организации осуществляли "антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата", разрушения институтов светского общества и направленную на свержение действующей власти насильственным путём.

Вербовали в свои ряды. ФСБ накрыла ячейку террористов в Казани — видео

Вербовали в свои ряды. ФСБ накрыла ячейку террористов в Казани — видео

"С применением мер конспирации в ходе собраний они распространяли среди жителей региона террористическую идеологию, осуществляли вербовку в свои ряды местных мусульман", — уточнили в ФСБ.

Напомним, что предыдущая зачистка регионов России от ячеек этой террористической организации была реализована в феврале. Лайф рассказывал, что задержания прошли в Крыму, Москве, Санкт-Петербурге, Приморском, Краснодарском краях, Башкортостане и Дагестане, Орловской, Калужской и Ивановской областях. В ходе обысков у террористов изъяли запрещённые в России пропагандистские материалы, средства связи, электронные носители информации.

Россиянин отправился за решётку на восемь лет за финансирование терроризма

Россиянин отправился за решётку на восемь лет за финансирование терроризма

В начале апреля Лайф сообщал о предотвращении ФСБ теракта на Ставрополье. В регионе были задержаны сторонник террористов и трое его сообщников, которые причастны к финансированию боевиков в Сирии. А ранее в четверг в Севастополе задержан гражданин России, который, как предполагают силовики, передавал украинской военной разведке секретные данные о деятельности Черноморского флота.

* Запрещённая в России террористическая организация

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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