ФСБ накрыла ячейку "Хизб ут-Тахрир" в Сибири. Видео © ЦОС ФСБ РФ

Спецслужбы пресекли деятельность ячейки "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* в Кемеровской и Новосибирской областях. Об этом информирует в пятницу Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Члены организации осуществляли "антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата", разрушения институтов светского общества и направленную на свержение действующей власти насильственным путём.

"С применением мер конспирации в ходе собраний они распространяли среди жителей региона террористическую идеологию, осуществляли вербовку в свои ряды местных мусульман", — уточнили в ФСБ.

Напомним, что предыдущая зачистка регионов России от ячеек этой террористической организации была реализована в феврале. Лайф рассказывал, что задержания прошли в Крыму, Москве, Санкт-Петербурге, Приморском, Краснодарском краях, Башкортостане и Дагестане, Орловской, Калужской и Ивановской областях. В ходе обысков у террористов изъяли запрещённые в России пропагандистские материалы, средства связи, электронные носители информации.

* Запрещённая в России террористическая организация

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