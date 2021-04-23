МИД РФ: Заявления США о российской киберугрозе бездоказательны
По мнению российских дипломатов, американские коллеги неспособны формировать "востребованную повестку" для международного диалога по вопросам информационной безопасности.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Доклад американской разведки о киберугрозах со стороны России равноценен тому, как если бы Москва назвала Вашингтон своей главной угрозой без каких-либо доказательств. Об этом заявили в МИД РФ.
"С таким же успехом мы могли бы назвать Вашингтон нашей главной киберугрозой, не предоставляя никаких фактов, а ссылаясь лишь на недавние воинственные заявления представителей высшего американского истеблишмента о планирующихся массовых кибератаках против российских государственных структур", — приводит сообщение дипведомства РИА "Новости".
В МИД отметили отсутствие каких-либо конкретных доказательств "российских провокационных действий", на которые можно было бы ответить. По мнению российских дипломатов, американские коллеги неспособны формировать "востребованную повестку" для международного диалога по вопросам информационной безопасности. Поэтому и приходится обвинять Москву в провокациях по отношению к Вашингтону и западному альянсу.
Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что США скатились в нестабильную внешнюю политику.
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