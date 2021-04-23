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МИД РФ: Заявления США о российской киберугрозе бездоказательны

По мнению российских дипломатов, американские коллеги неспособны формировать "востребованную повестку" для международного диалога по вопросам информационной безопасности.

23 апреля 2021, 09:01
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Доклад американской разведки о киберугрозах со стороны России равноценен тому, как если бы Москва назвала Вашингтон своей главной угрозой без каких-либо доказательств. Об этом заявили в МИД РФ.

"С таким же успехом мы могли бы назвать Вашингтон нашей главной киберугрозой, не предоставляя никаких фактов, а ссылаясь лишь на недавние воинственные заявления представителей высшего американского истеблишмента о планирующихся массовых кибератаках против российских государственных структур", приводит сообщение дипведомства РИА "Новости".

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В МИД отметили отсутствие каких-либо конкретных доказательств "российских провокационных действий", на которые можно было бы ответить. По мнению российских дипломатов, американские коллеги неспособны формировать "востребованную повестку" для международного диалога по вопросам информационной безопасности. Поэтому и приходится обвинять Москву в провокациях по отношению к Вашингтону и западному альянсу.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что США скатились в нестабильную внешнюю политику.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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