Пять легковушек и "аурус" с мигалками: Рублёво-Успенское шоссе полностью перекрыто из-за "статусного" ДТП
По информации Лайфа, в аварии пострадал как минимум один человек. На месте работают экстренные службы, подробности выясняются.
Фото © LIFE
Пять легковушек и "аурус" с мигалками: Рублёво-Успенское шоссе полностью перекрыто из-за "статусного" ДТП
Видео © LIFE
Крупная авария с участием шести авто (в том числе "ауруса" с мигалками) произошла на Рублёво-Успенском шоссе в Подмосковье. По информации Лайфа, пострадал как минимум один человек — это девушка, сидевшая за рулём "фольксвагена". У неё разбита губа, от госпитализации она отказалась. Подробности и обстоятельства аварии сейчас выясняются. Рублёво-Успенское шоссе полностью перекрыто.
Aurus Arsenal — российский минивэн представительского класса, выпускаемый ФГУП "НАМИ" в Москве. Автомобиль создан в рамках проекта "Кортеж" по созданию автомобилей представительского класса для поездок высших должностных лиц страны. В феврале 2020 года свой премьерский автомобиль получил глава правительства Михаил Мишустин. А Лайф даже показывал, как выглядит "президентский" Aurus изнутри.
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