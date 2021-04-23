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Пять легковушек и "аурус" с мигалками: Рублёво-Успенское шоссе полностью перекрыто из-за "статусного" ДТП

По информации Лайфа, в аварии пострадал как минимум один человек. На месте работают экстренные службы, подробности выясняются.

23 апреля 2021, 09:17

Фото © LIFE

Пять легковушек и "аурус" с мигалками: Рублёво-Успенское шоссе полностью перекрыто из-за "статусного" ДТП

Видео © LIFE

Крупная авария с участием шести авто (в том числе "ауруса" с мигалками) произошла на Рублёво-Успенском шоссе в Подмосковье. По информации Лайфа, пострадал как минимум один человек — это девушка, сидевшая за рулём "фольксвагена". У неё разбита губа, от госпитализации она отказалась. Подробности и обстоятельства аварии сейчас выясняются. Рублёво-Успенское шоссе полностью перекрыто.

Aurus Arsenal — российский минивэн представительского класса, выпускаемый ФГУП "НАМИ" в Москве. Автомобиль создан в рамках проекта "Кортеж" по созданию автомобилей представительского класса для поездок высших должностных лиц страны. В феврале 2020 года свой премьерский автомобиль получил глава правительства Михаил Мишустин. А Лайф даже показывал, как выглядит "президентский" Aurus изнутри.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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