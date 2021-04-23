Пять легковушек и "аурус" с мигалками: Рублёво-Успенское шоссе полностью перекрыто из-за "статусного" ДТП

Крупная авария с участием шести авто (в том числе "ауруса" с мигалками) произошла на Рублёво-Успенском шоссе в Подмосковье. По информации Лайфа, пострадал как минимум один человек — это девушка, сидевшая за рулём "фольксвагена". У неё разбита губа, от госпитализации она отказалась. Подробности и обстоятельства аварии сейчас выясняются. Рублёво-Успенское шоссе полностью перекрыто.