Песков: Заявления США о диалоге с Россией не совпадают с реальными делами
В Кремле постоянно слышат слова со стороны американских визави о готовности вести диалог по тем вопросам, которые представляют взаимный интерес.
Фото © ТАСС / Бобылев Сергей
Заявления Вашингтона о готовности вести диалог с Россией не совпадают с его реальными делами, которые лишь вредят двусторонним отношениям. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы также слышали слова со стороны наших американских визави о готовности вести диалог по тем вопросам, которые представляют взаимный интерес. Но, к сожалению, вот эти декларации со стороны американцев не совпадают с конкретными делами. А конкретные дела как раз вредят двусторонним отношениям", — обратил внимание он.
Как сообщал Лайф, ранее Белый дом объявил о новых санкциях против Москвы. Так, ограничения коснутся шести российских технологических компаний, 32 физических лиц и организаций, кроме того, США высылают часть сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне. Также Штаты запрещают своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, ФНБ или Минфином РФ.
В свою очередь МИД РФ объявил ответные меры на санкции США, отметив, что эти шаги являются лишь частью имеющихся в распоряжении возможностей. Так, Россия предложила десяти американским дипломатам покинуть страну, а послу Джону Салливану было рекомендовано уехать в Вашингтон для консультаций.
Тему отношений с США Владимир Путин затронул и в своём Послании Федеральному собранию. Он заявил, что Россия всегда найдёт путь, чтобы отстоять свои интересы перед теми странами, которые выбирают эгоистичный и высокомерный тон. Он подчеркнул, что смысл и содержание политики России на международной арене заключается в обеспечении мира и безопасности для благополучия своих граждан и стабильного развития страны. Путин также предупредил, что Россия в каждом конкретном случае будет сама определять красную черту в отношениях с другими странами. А организаторы провокаций против России, по его словам, "пожалеют об этом так, как давно ни о чём не жалели".
Лента новостей
В Госдуму внесли законопроект о ежегодной выплате 10 000 рублей на школьников
сегодня в 09:26
Нижегородский суд оштрафовал академика РАН Хазанова за организацию незаконного митинга
сегодня в 09:19
Пять легковушек и "аурус" с мигалками: Рублёво-Успенское шоссе полностью перекрыто из-за "статусного" ДТП
сегодня в 09:17
Выбор редакции
МИД РФ: Заявления США о российской киберугрозе бездоказательны
"Абсолютно нормальный процесс": В Кремле прокомментировали ситуацию с оттоком учёных из России
Байден планирует почти вдвое повысить налог для богатых американцев
В Кремле заявили, что Путин и Лукашенко не обсуждали вопрос слияния России и Белоруссии
В Госдуму внесли законопроект о ежегодной выплате 10 000 рублей на школьников
Комментариев: 0