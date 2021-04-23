Песков: Заявления США о диалоге с Россией не совпадают с реальными делами

Заявления Вашингтона о готовности вести диалог с Россией не совпадают с его реальными делами, которые лишь вредят двусторонним отношениям. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы также слышали слова со стороны наших американских визави о готовности вести диалог по тем вопросам, которые представляют взаимный интерес. Но, к сожалению, вот эти декларации со стороны американцев не совпадают с конкретными делами. А конкретные дела как раз вредят двусторонним отношениям", — обратил внимание он.

Как сообщал Лайф, ранее Белый дом объявил о новых санкциях против Москвы. Так, ограничения коснутся шести российских технологических компаний, 32 физических лиц и организаций, кроме того, США высылают часть сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне. Также Штаты запрещают своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, ФНБ или Минфином РФ.

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