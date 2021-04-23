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Песков: Заявления США о диалоге с Россией не совпадают с реальными делами

В Кремле постоянно слышат слова со стороны американских визави о готовности вести диалог по тем вопросам, которые представляют взаимный интерес.

23 апреля 2021, 09:32
<p>Фото © ТАСС / Бобылев Сергей</p>

Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

Заявления Вашингтона о готовности вести диалог с Россией не совпадают с его реальными делами, которые лишь вредят двусторонним отношениям. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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"Мы также слышали слова со стороны наших американских визави о готовности вести диалог по тем вопросам, которые представляют взаимный интерес. Но, к сожалению, вот эти декларации со стороны американцев не совпадают с конкретными делами. А конкретные дела как раз вредят двусторонним отношениям", — обратил внимание он.

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Как сообщал Лайф, ранее Белый дом объявил о новых санкциях против Москвы. Так, ограничения коснутся шести российских технологических компаний, 32 физических лиц и организаций, кроме того, США высылают часть сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне. Также Штаты запрещают своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, ФНБ или Минфином РФ.

В свою очередь МИД РФ объявил ответные меры на санкции США, отметив, что эти шаги являются лишь частью имеющихся в распоряжении возможностей. Так, Россия предложила десяти американским дипломатам покинуть страну, а послу Джону Салливану было рекомендовано уехать в Вашингтон для консультаций.

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Тему отношений с США Владимир Путин затронул и в своём Послании Федеральному собранию. Он заявил, что Россия всегда найдёт путь, чтобы отстоять свои интересы перед теми странами, которые выбирают эгоистичный и высокомерный тон. Он подчеркнул, что смысл и содержание политики России на международной арене заключается в обеспечении мира и безопасности для благополучия своих граждан и стабильного развития страны. Путин также предупредил, что Россия в каждом конкретном случае будет сама определять красную черту в отношениях с другими странами. А организаторы провокаций против России, по его словам, "пожалеют об этом так, как давно ни о чём не жалели".

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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