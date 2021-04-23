"Стыдно, что лаем на одну из мировых держав": Экс-президент Чехии осудил действия Праги по отношению к России

Бывший президент Чехии Вацлав Клаус заявил, что не одобряет политику властей республики по отношению к России. Об этом сообщила местная газета Blesk.

"То, что мы [Чехия] лаем на одну из мировых держав, — это то, за что мне стыдно и что меня удручает [и отталкивает от желаний] пытаться вообще ещё что-то делать в этой стране [Чехии]. Для меня это свидетельство [о современном состоянии] нашей страны и о том, что мы вообще не способны иметь осмысленную внешнюю политику", — заявил он (цитата по ТАСС).

Клаус добавил, что все заявления властей Чехии о причастности российских спецслужб к взрыву склада боеприпасов во Врбетице есть не что иное, как попытка выслужиться и заработать несколько лишних баллов в глазах кураторов из Вашингтона. В связи с этим экс-президент поставил под сомнение профпригодность министра иностранных дел Чехии Якуба Кулганека.

По мнению Клауса, поведение Чехии в данный момент больше всего похоже на то, как маленькая собачка пытается лаять на большого пса, думая, что за ней стоит мощь США и НАТО. Это "немного глупая политика", заключил бывший лидер страны.

Ранее в Европарламенте потребовали от Чехии доказательств по обвинениям против России. Там отметили, что двум странам необходимо отказаться от негативной риторики и приступить к нормализации отношений.

Напомним, 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов. Власти страны заявили, что российские разведчики якобы могли быть причастны к диверсии на складе боеприпасов во Врбетице семилетней давности. Параллельно с этим чешская полиция объявила в розыск двух россиян, которых ранее Великобритания обвиняла в отравлении Скрипалей, — Александра Петрова и Руслана Боширова. Позже Прага решила сократить общую численность сотрудников российского посольства и объявила о высылке 63 дипломатов.

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