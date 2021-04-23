Санкт-Петербург примет ещё несколько матчей Евро-2020
Глава Польского футбольного союза подтвердил перенос игр чемпионата Европы в Санкт-Петербург и Севилью.
Фото © EPA / ANATOLY MALTSEV / ТАСС
Сегодня, 23 апреля, проходит исполком УЕФА, на котором будет принят ряд решений по проведению чемпионата Европы. Так, СМИ уже сообщили, что матчи Евро-2020 получит Севилья вместо Бильбао. Теперь стало известно, что дополнительные три матча примет и Санкт-Петербург. Это подтвердил на своей странице в "Твиттере" глава Польского футбольного союза Збигнев Бонек.
Sewilla i San Petersburg- oficjalnie!!! 🇵🇱⚽️🇵🇱 Trochę pracy przed nami, zaczynamy od nowa- obóz, przejazdy, cała logistyka⚽️🇵🇱— Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) April 23, 2021
При этом Мюнхен сохранит за собой право на проведение четырёх игр. Об этом написал в "Твиттере" журналист The New York Times Тарик Панджа.
Напомним, что чемпионат Европы состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года.
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