Санкт-Петербург примет ещё несколько матчей Евро-2020

Сегодня, 23 апреля, проходит исполком УЕФА, на котором будет принят ряд решений по проведению чемпионата Европы. Так, СМИ уже сообщили, что матчи Евро-2020 получит Севилья вместо Бильбао. Теперь стало известно, что дополнительные три матча примет и Санкт-Петербург. Это подтвердил на своей странице в "Твиттере" глава Польского футбольного союза Збигнев Бонек.