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Санкт-Петербург примет ещё несколько матчей Евро-2020

Глава Польского футбольного союза подтвердил перенос игр чемпионата Европы в Санкт-Петербург и Севилью.

23 апреля 2021, 09:54
<p>Фото © EPA / ANATOLY MALTSEV / ТАСС</p>

Фото © EPA / ANATOLY MALTSEV / ТАСС

Сегодня, 23 апреля, проходит исполком УЕФА, на котором будет принят ряд решений по проведению чемпионата Европы. Так, СМИ уже сообщили, что матчи Евро-2020 получит Севилья вместо Бильбао. Теперь стало известно, что дополнительные три матча примет и Санкт-Петербург. Это подтвердил на своей странице в "Твиттере" глава Польского футбольного союза Збигнев Бонек.

При этом Мюнхен сохранит за собой право на проведение четырёх игр. Об этом написал в "Твиттере" журналист The New York Times Тарик Панджа.

Напомним, что чемпионат Европы состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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