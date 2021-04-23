Песков заявил, что военные учения в России не являются вопросом двусторонних отношений РФ и США

Решение Минобороны РФ о переброске войск, задействованных в учениях на юге РФ, в пункты постоянной дислокации не может повлиять на качество отношений РФ и США. Это не является вопросом двусторонней повестки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это абсолютно несвязанные явления. Это абсолютно не тема и не вопрос для двусторонних российско-американских отношений", — заявил он.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил о завершении внезапной проверки войск на юге и западе России. Как отметил министр, военнослужащие продемонстрировали способность обеспечить надёжную оборону страны, цели проверки были полностью достигнуты. Утром 23 апреля войска начали возвращаться в пункты дислокации.

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