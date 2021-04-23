Путин объявил дни с 1 по 11 мая выходными
Это сделано по совету врачей, которые считают, что так эпидемиологический прогноз будет более стабильным.
Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Президент России Владимир Путин объявил дни с 1 по 11 мая выходными в ответ на соответствующее предложение Роспотребнадзора. Это стало известно на совещании по борьбе с коронавирусом, в котором также участвовали вице-премьер Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Мы советовались с учёными, главными санитарными врачами в регионах, и коллеги говорят о том, чтобы эти дни были непрерывными. Это позволило бы прогноз эпидемиологический сделать более стабильным", — отметила Попова.
В ответ глава государства напомнил, что сам неоднократно говорил о том, что будет призывать коллег прислушиваться к мнению специалистов.
"Если считаете, что это необходимо, мы так и сделаем, сегодня соответствующий указ подпишу", — пообещал Путин.
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