Путин: Власти будут держать ситуацию с пандемией на постоянном контроле
Ещё во время Послания Федеральному собранию в среду он вновь призвал граждан страны пройти вакцинацию от коронавируса. Российский лидер заявил, что всегда был уверен в том, что страна сможет справиться с пандемией коронавируса.
Фото © ТАСС / Донат Сорокин
Российские власти будут держать ситуацию с коронавирусом в стране на постоянном контроле. Об этом заявил в пятницу президент Владимир Путин на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой и главой Роспотребнадзора Анной Поповой.
Российский лидер напомнил, что Послание Федеральному собранию, которое он огласил 21 апреля, в значительной степени было посвящено борьбе с пандемией и преодолению её негативных последствий как в социальной сфере, так и в экономике.
"Мы договорились о том, что будем держать на постоянном контроле всё, что касается нашей работы в этой важнейшей на сегодняшний день сфере", — проинформировал Путин.
Напомним, что Владимир Путин во время Послания Федеральному собранию вновь призвал граждан страны пройти вакцинацию от коронавируса. Российский лидер заявил, что всегда был уверен в том, что страна сможет справиться с пандемией коронавируса. Он отметил, что граждане, общество и государство действовали ответственно и солидарно. И благодаря сплочённости удалось сработать на опережение.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о формировании в России двух новых штаммов коронавируса — "сибирского" и "северо-западного". В то же время в целом она оценила ситуацию с коронавирусом в стране как стабильную.
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