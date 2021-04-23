Путин: Власти будут держать ситуацию с пандемией на постоянном контроле

Российские власти будут держать ситуацию с коронавирусом в стране на постоянном контроле. Об этом заявил в пятницу президент Владимир Путин на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой и главой Роспотребнадзора Анной Поповой.

Российский лидер напомнил, что Послание Федеральному собранию, которое он огласил 21 апреля, в значительной степени было посвящено борьбе с пандемией и преодолению её негативных последствий как в социальной сфере, так и в экономике.

"Мы договорились о том, что будем держать на постоянном контроле всё, что касается нашей работы в этой важнейшей на сегодняшний день сфере", — проинформировал Путин.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о формировании в России двух новых штаммов коронавируса — "сибирского" и "северо-западного". В то же время в целом она оценила ситуацию с коронавирусом в стране как стабильную.

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