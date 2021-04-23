Латвия и Литва высылают российских дипломатов в знак солидарности с Чехией
В общей сложности прибалтийские страны покинут три дипломата. Эстония пока не присоединилась к соседям.
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Власти Латвии и Литвы решили выслать российских дипломатов в знак солидарности с Чехией. Об этом сообщили главы МИД республик.
"В знак солидарности с нашими чешскими союзниками и из-за нарушения Венской конвенции Латвия приняла решение о высылке российского дипломата", — написал в "Твиттере" глава МИД страны Эдгарс Ринкевичс.
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Он добавил, что Рига не потерпит "подрывной деятельности" на своей территории, а также на территории своих партнёров и союзников".
В свою очередь, глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщил о высылке из страны двух российских дипломатов.
Напомним, 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов. Власти страны заявили, что российские разведчики якобы могли быть причастны к диверсии на складе боеприпасов во Врбетице семилетней давности. Параллельно с этим чешская полиция объявила в розыск двух россиян, которых ранее Великобритания обвиняла в отравлении Скрипалей, — Александра Петрова и Руслана Боширова. Позже Прага решила сократить общую численность сотрудников российского посольства и объявила о высылке 63 дипломатов.
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