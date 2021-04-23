В Забайкалье мужчина решил пострелять по банкам, но попал в 9-летнюю девочку
Предположительно, он решил сменить цель на птиц, однако не рассчитал характеристики своего оружия.
Фото © Pixabay
В Забайкальском крае 46-летний мужчина случайно попал в 9-летнюю девочку, решив пострелять по банкам. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.
Вячеслав К. из Нерчинска захотел попрактиковаться в стрельбе и вышел за ограду своего частного дома. В трёхстах метрах от него после уроков гуляла 9-летняя девочка. Там рядом расположены жилые здания и магазины. В какой-то момент стрельба вышла из-под контроля и в правую ногу ребёнка прилетела пуля. По словам источника Лайфа, скорее всего, задержанный решил пострелять по птицам и поднял ружьё вверх.
На допросе мужчина рассказал, что не был знаком с девочкой. Также выяснилось, что у него отсутствовала лицензия на оружие. Девочку направили в больницу, её состояние оценивается как стабильное. Угрозы жизни нет.
Ранее на Украине подросток решил научиться стрелять, но это закончилось крайне плачевно: инструктор дал ему учебный пистолет, отвлёкся, а тот случайно прострелил себе голову.
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