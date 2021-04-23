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В Забайкалье мужчина решил пострелять по банкам, но попал в 9-летнюю девочку

Предположительно, он решил сменить цель на птиц, однако не рассчитал характеристики своего оружия.

23 апреля 2021, 11:08

Фото © Pixabay

В Забайкальском крае 46-летний мужчина случайно попал в 9-летнюю девочку, решив пострелять по банкам. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Вячеслав К. из Нерчинска захотел попрактиковаться в стрельбе и вышел за ограду своего частного дома. В трёхстах метрах от него после уроков гуляла 9-летняя девочка. Там рядом расположены жилые здания и магазины. В какой-то момент стрельба вышла из-под контроля и в правую ногу ребёнка прилетела пуля. По словам источника Лайфа, скорее всего, задержанный решил пострелять по птицам и поднял ружьё вверх.

На допросе мужчина рассказал, что не был знаком с девочкой. Также выяснилось, что у него отсутствовала лицензия на оружие. Девочку направили в больницу, её состояние оценивается как стабильное. Угрозы жизни нет.

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Американец открыл стрельбу в супермаркете, где раньше работал

Ранее на Украине подросток решил научиться стрелять, но это закончилось крайне плачевно: инструктор дал ему учебный пистолет, отвлёкся, а тот случайно прострелил себе голову.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов
Анна Рождественская
Анна Рождественская

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