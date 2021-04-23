В семи регионах России вырос уровень заболеваемости коронавирусом
Однако в целом эпидемиологическая ситуация по стране стабилизировалась.
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В семи российских регионах вырос уровень заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на встрече с президентом Владимиром Путиным в режиме видеоконференции.
"В стадии продолжающегося роста находятся семь регионов страны", — сказала она.
Однако, согласно словам Голиковой, в целом ситуация по стране нормализовалась: в стадии снижения заболеваемости находится 16 регионов, а ещё 62 пришли к стадии стабилизации.
Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что власти держат ситуацию с коронавирусом на постоянном контроле. Во время Послания Федеральному собранию в среду он вновь призвал граждан пройти вакцинацию от ковида.
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