Девушка оказалась в инвалидном кресле из-за вакцины от CoViD, после которой её ноги покрылись язвами
Как выяснилось позже, такая аллергическая реакция на препарат была экстремально редкой, однако Саре она чуть не стоила обеих ног.
34-летняя жительница Глазго, Великобритания, ещё в марте решила ввести вакцину против коронавируса. После первой прививки AstraZeneca Сара Бойкманн заметила лёгкие признаки простуды, что было вполне ожидаемо. Затем она почувствовала сильный зуд в ногах и решила навестить своего врача, но не успела. Её ноги покрылись язвами и волдырями, наполненными кровью, и женщину госпитализировали.
К высыпаниям и зуду добавилось и учащённое сердцебиение. Медики провели несколько анализов, но те не дали результата. Сара не подхватила никакие заболевания, и врачи сделали вывод, что во всём виновата новая вакцина. Женщине постоянно давали стероиды и делали перевязки. Сыпь и волдыри начали появляться на руках и лице Сары, которая от боли вынуждена была передвигаться в инвалидном кресле.
Спустя некоторое время её состояние стабилизировалось, но врачи строго-настрого запретили ей делать вторую прививку AstraZeneca. Специалист из Британского фонда по борьбе с кожными заболеваниями объяснила, что хоть вакцина и новая, такая аллергическая реакция на неё очень редка. Сама Сара поспешила успокоить читателей Daily Mail насчёт препарата.
Я не стала антивакцинатором даже после всего, что мне пришлось пережить. Но вторую прививку мне делать запретили, да. Я просто хочу донести до всех, что реакция на неё может быть разной и не стоит игнорировать странную сыпь. Не пугайтесь, если найдёте её, просто сразу обратитесь к врачу
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