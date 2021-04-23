Девушка оказалась в инвалидном кресле из-за вакцины от CoViD, после которой её ноги покрылись язвами

Я не стала антивакцинатором даже после всего, что мне пришлось пережить. Но вторую прививку мне делать запретили, да. Я просто хочу донести до всех, что реакция на неё может быть разной и не стоит игнорировать странную сыпь. Не пугайтесь, если найдёте её, просто сразу обратитесь к врачу

Сара Бойкманн