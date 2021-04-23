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Девушка оказалась в инвалидном кресле из-за вакцины от CoViD, после которой её ноги покрылись язвами

Как выяснилось позже, такая аллергическая реакция на препарат была экстремально редкой, однако Саре она чуть не стоила обеих ног.

23 апреля 2021, 08:57

Фото © Facebook / Sarah Beuckmann

34-летняя жительница Глазго, Великобритания, ещё в марте решила ввести вакцину против коронавируса. После первой прививки AstraZeneca Сара Бойкманн заметила лёгкие признаки простуды, что было вполне ожидаемо. Затем она почувствовала сильный зуд в ногах и решила навестить своего врача, но не успела. Её ноги покрылись язвами и волдырями, наполненными кровью, и женщину госпитализировали.

Фото © Facebook / Damn Foos

Фото © Facebook / Damn Foos

К высыпаниям и зуду добавилось и учащённое сердцебиение. Медики провели несколько анализов, но те не дали результата. Сара не подхватила никакие заболевания, и врачи сделали вывод, что во всём виновата новая вакцина. Женщине постоянно давали стероиды и делали перевязки. Сыпь и волдыри начали появляться на руках и лице Сары, которая от боли вынуждена была передвигаться в инвалидном кресле.

Фото © Facebook / Damn Foos

Фото © Facebook / Damn Foos

Спустя некоторое время её состояние стабилизировалось, но врачи строго-настрого запретили ей делать вторую прививку AstraZeneca. Специалист из Британского фонда по борьбе с кожными заболеваниями объяснила, что хоть вакцина и новая, такая аллергическая реакция на неё очень редка. Сама Сара поспешила успокоить читателей Daily Mail насчёт препарата.

Фото © Facebook / Sarah Beuckmann

Фото © Facebook / Sarah Beuckmann

Я не стала антивакцинатором даже после всего, что мне пришлось пережить. Но вторую прививку мне делать запретили, да. Я просто хочу донести до всех, что реакция на неё может быть разной и не стоит игнорировать странную сыпь. Не пугайтесь, если найдёте её, просто сразу обратитесь к врачу

Сара Бойкманн

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Авторы
Бояршина Анна
Бояршина Анна

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