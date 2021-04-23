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Кремль — о продлении майских выходных: О локдауне речи не идёт

Музеи, кинотеатры, предприятия общественного питания продолжат свою работу.

23 апреля 2021, 10:56
<p>Фото © ТАСС / SERGEI ILNITSKY</p>

Фото © ТАСС / SERGEI ILNITSKY

Решение президента РФ Владимира Путина объявить почти всю первую половину мая нерабочими днями не подразумевает введение локдауна. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, никакой речи о локдауне не идёт", — сказал Песков, отвечая на вопрос ТАСС о возможном закрытии музеев, кинотеатров и общепита.

Путин объявил дни с 1 по 11 мая выходными

Путин объявил дни с 1 по 11 мая выходными

Напомним, решение о длинных выходных было принято Владимиром Путиным сегодня по просьбе Роспотребнадзора. Так, нерабочими днями в России объявлен период с 1 по 11 мая.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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