Кремль — о продлении майских выходных: О локдауне речи не идёт
Музеи, кинотеатры, предприятия общественного питания продолжат свою работу.
Фото © ТАСС / SERGEI ILNITSKY
Решение президента РФ Владимира Путина объявить почти всю первую половину мая нерабочими днями не подразумевает введение локдауна. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет, никакой речи о локдауне не идёт", — сказал Песков, отвечая на вопрос ТАСС о возможном закрытии музеев, кинотеатров и общепита.
Напомним, решение о длинных выходных было принято Владимиром Путиным сегодня по просьбе Роспотребнадзора. Так, нерабочими днями в России объявлен период с 1 по 11 мая.
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