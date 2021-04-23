Турция показала видео с уничтожением БПЛА цели, похожей на российский "Панцирь-С1"
Ранее российский телеканал продемонстрировал видео, в котором беспилотник РФ атаковал летательный аппарат, похожий на турецкий БПЛА.
Скриншот из видео © Twitter
Göklerde özgürlüğün yeni üyesi: MAM-T! 🚀 🇹🇷— Roketsan (@roketsan) April 22, 2021
#MAMT #Roketsan @SavunmaSanayii @Baykar_Savunma pic.twitter.com/MC0xuFXD4E
Турция опубликовала анимационный ролик, на котором новейший боевой беспилотник Akıncı уничтожает цель, похожую на российский ЗРПК "Панцирь-С1". Видео появилось в Twitter-аккаунте турецкой оборонной компании Roketsan.
Отмечается, что целью ролика было продемонстрировать эффективность умных бомб MAM-T в действии. На анимационных кадрах снаряд поражает импровизированный "Панцирь-С1", стоящий в пустыне.
Ранее похожий ролик, но российского производства, был показан в эфире телеканала "Россия-1". В нём новейший БПЛА "Ланцет" поразил цель, напоминающую турецкий БПЛА Bayraktar.
Как сообщал Лайф, несколько дней назад в Турции заявили, что сделка Турции и Украины по продаже Киеву военных беспилотников не направлена против России.
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