Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Турция показала видео с уничтожением БПЛА цели, похожей на российский "Панцирь-С1"

Ранее российский телеканал продемонстрировал видео, в котором беспилотник РФ атаковал летательный аппарат, похожий на турецкий БПЛА.

23 апреля 2021, 10:47

Скриншот из видео © Twitter

Турция опубликовала анимационный ролик, на котором новейший боевой беспилотник Akıncı уничтожает цель, похожую на российский ЗРПК "Панцирь-С1". Видео появилось в Twitter-аккаунте турецкой оборонной компании Roketsan.

Отмечается, что целью ролика было продемонстрировать эффективность умных бомб MAM-T в действии. На анимационных кадрах снаряд поражает импровизированный "Панцирь-С1", стоящий в пустыне.

Иран опубликовал видео пролёта своих беспилотников над авианосцем США

Иран опубликовал видео пролёта своих беспилотников над авианосцем США

Ранее похожий ролик, но российского производства, был показан в эфире телеканала "Россия-1". В нём новейший БПЛА "Ланцет" поразил цель, напоминающую турецкий БПЛА Bayraktar.

Как сообщал Лайф, несколько дней назад в Турции заявили, что сделка Турции и Украины по продаже Киеву военных беспилотников не направлена против России.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Иран опубликовал видео пролёта своих беспилотников над авианосцем США

21 апреля, 22:15

"Подобное не применялось прежде": Названа отличительная особенность системы "воздушного минирования" от БПЛА

18 апреля, 17:10

Корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами стартовал с мыса Канаверал к МКС — видео

сегодня в 10:16

Плюс три: какие матчи Евро-2020 пройдут в Санкт-Петербурге

сегодня в 11:11

В Забайкалье мужчина решил пострелять по банкам, но попал в 9-летнюю девочку

сегодня в 11:08

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1