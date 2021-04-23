Турция показала видео с уничтожением БПЛА цели, похожей на российский "Панцирь-С1"

Турция опубликовала анимационный ролик, на котором новейший боевой беспилотник Akıncı уничтожает цель, похожую на российский ЗРПК "Панцирь-С1". Видео появилось в Twitter-аккаунте турецкой оборонной компании Roketsan.

Отмечается, что целью ролика было продемонстрировать эффективность умных бомб MAM-T в действии. На анимационных кадрах снаряд поражает импровизированный "Панцирь-С1", стоящий в пустыне.

Ранее похожий ролик, но российского производства, был показан в эфире телеканала "Россия-1". В нём новейший БПЛА "Ланцет" поразил цель, напоминающую турецкий БПЛА Bayraktar.

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