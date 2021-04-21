В Турции заверили, что продажа Киеву беспилотников не направлена против России
В Анкаре считают, что Москва сама бы могла купить такие БПЛА при необходимости, как Анкара покупала у неё С-400.
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Сделка Турции и Украины по продаже Киеву военных беспилотников не направлена против России. В этом заверил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"Турция продаёт беспилотники тем, у кого есть в них потребность. Эта сделка не направлена против России", — сказал Чавушоглу в эфире телеканала Haber Turk.
Он добавил, что Россия при необходимости сама может купить турецкие беспилотники, так же как Турция купила у России ракетные комплексы С-400.
Напомним, очередное обострение в Донбассе фиксируется с февраля 2021 года: тогда Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии. Позже в Горловке был подорван автомобиль комбата Народной милиции Сергея Попова. В начале марта украинский снайпер застрелил сотрудника МВД ДНР во время эвакуации детей, а в апреле на окраине Донецка под обстрелом беспилотника погиб ребёнок.
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