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В Турции заверили, что продажа Киеву беспилотников не направлена против России

В Анкаре считают, что Москва сама бы могла купить такие БПЛА при необходимости, как Анкара покупала у неё С-400.

21 апреля 2021, 00:07
<p>Фото © twitter/eha_news</p>

Фото © twitter/eha_news

Сделка Турции и Украины по продаже Киеву военных беспилотников не направлена против России. В этом заверил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Турция продаёт беспилотники тем, у кого есть в них потребность. Эта сделка не направлена против России", — сказал Чавушоглу в эфире телеканала Haber Turk.

Украина впервые использовала турецкие беспилотники в Донбассе

Украина впервые использовала турецкие беспилотники в Донбассе

Он добавил, что Россия при необходимости сама может купить турецкие беспилотники, так же как Турция купила у России ракетные комплексы С-400.

Напомним, очередное обострение в Донбассе фиксируется с февраля 2021 года: тогда Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии. Позже в Горловке был подорван автомобиль комбата Народной милиции Сергея Попова. В начале марта украинский снайпер застрелил сотрудника МВД ДНР во время эвакуации детей, а в апреле на окраине Донецка под обстрелом беспилотника погиб ребёнок.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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