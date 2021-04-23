Мишустин прибыл с рабочим визитом в Чечню
Премьер проведёт переговоры с главой региона Рамзаном Кадыровым и посетит ряд социальных объектов.
Фото © ТАСС / POOL / Александр Астафьев
Премьер-министр России Михаил Мишустин с рабочим визитом прибыл в Чечню. Самолёт главы правительства приземлился в аэропорту Грозного.
В составе делегации находится ряд министров и чиновников: вице-премьер и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, занимающийся вопросами социально-экономического развития Северного Кавказа, глава МЭР РФ Максим Решетников, министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Минобрнауки Валерий Фальков и другие лица.
Целью поездки Мишустина станет посещение места строительства коррекционной общеобразовательной школы-интерната для детей с нарушением интеллекта, Республиканского перинатального центра и Грозненского государственного нефтяного технического университета, где премьер пообщается со студентами. Также Мишустин проведёт встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и посетит Мемориальный комплекс славы имени Ахмата Кадырова.
Ранее Мишустин потребовал немедленно начать реализацию поручений президента Владимира Путина, прозвучавших накануне в ходе его Послания Федеральному собранию.
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