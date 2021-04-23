В Кремле подтвердили договорённость о полном возобновлении авиасообщения между Россией и Египтом

Кремль подтвердил информацию о достигнутой дговорённости полностью возобновить авиасообщение между Россией и Египтом, в том числе с курортами Хургада и Шарм-эль-Шейх.

"Да, сейчас готовим сообщение", — заявил в беседе с ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как ранее сообщал Лайф, авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. В апреле 2018 года регулярные рейсы в Каир были восстановлены, однако египетские курорты по-прежнему оставались закрытыми для чартеров из России.

Напомним, Россия ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. Такое решение принял российский оперативный штаб в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в этих странах. В частности, в Турции сейчас регистрируют около 60 тысяч новых случаев заражения коронавирусом ежедневно. При этом в РФ, население которой почти вдвое больше, фиксируется менее девяти тысяч случаев за день.

Авторы