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В небе над подмосковной Кубинкой прошла авиатренировка к 9 Мая — видео

В параде будет участвовать более десяти типов самолётов и вертолётов различного назначения.

23 апреля 2021, 10:53

В небе над подмосковной Кубинкой прошли авиаучения к 9 Мая. Видеозапись в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В Московской области на аэродроме Кубинка прошла тренировка сил ВВС России в рамках подготовки к Параду Победы. В распоряжении Лайфа оказалось видео полётов.

В этом году в параде будут задействованы истребители Су-35С, транспортные вертолёты Ми-26, экипажи транспортных вертолётов Ми-8, Ми-35, Ка-52, стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, самолёты-заправщики Ил-78, самолёты военно-транспортной авиации Ил-76, бомбардировщики Су-34, Су-24М, а также другие авиационные единицы.

Как отметили в Министерстве обороны, парад не обойдётся без участия пилотажных групп "Русские витязи" (Су-30СМ), "Стрижи" (МиГ-29) и "Беркуты" (Ми-28Н).

Стало известно, когда в Москве пройдут ночные репетиции Парада Победы

Стало известно, когда в Москве пройдут ночные репетиции Парада Победы

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об отсутствии приглашений зарубежных гостей, в частности иностранных лидеров, на Парад Победы 9 Мая в Москве.

В прошлом году из-за пандемии коронавируса парад в честь 75-летия Победы с 9 мая перенесли на 24 июня. Пешие колонны более чем из 13 тысяч военнослужащих промаршировали по главной площади страны в сопровождении военной техники и авиации. Наблюдали за этим президент России Владимир Путин, который открывал парад, лидеры десяти иностранных государств, а также десятки ветеранов Великой Отечественной войны.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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