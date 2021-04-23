В АТОР спрогнозировали сроки открытия полётов на курорты Египта
Сегодня и в Москве, и в Каире заявили о достигнутой договорённости полностью возобновить авиасообщение между странами.
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Российские туроператоры смогут запустить чартеры на курорты Египта в течение двух недель после официального возобновления авиасообщения. Об этом заявила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Пока дата не объявлена. С даты — через 7–14 дней", — цитирует Ломидзе ТАСС.
Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. В апреле 2018 года регулярные рейсы в Каир были восстановлены, однако египетские курорты по-прежнему оставались закрытыми для чартеров из России. Сегодня, 23 апреля, и в Москве, и в Каире заявили о достигнутой договорённости полностью возобновить авиасообщение между Россией и Египтом, в том числе с курортами Хургада и Шарм-эль-Шейх.
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