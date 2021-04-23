Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В АТОР спрогнозировали сроки открытия полётов на курорты Египта

Сегодня и в Москве, и в Каире заявили о достигнутой договорённости полностью возобновить авиасообщение между странами.

23 апреля 2021, 11:03
<p>Фото © ТАСС / EPA / KHALED ELFIQI</p>

Фото © ТАСС / EPA / KHALED ELFIQI

Российские туроператоры смогут запустить чартеры на курорты Египта в течение двух недель после официального возобновления авиасообщения. Об этом заявила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Пока дата не объявлена. С даты — через 7–14 дней", цитирует Ломидзе ТАСС.

В РСТ оценили готовность туроператоров организовать чартерное авиасообщение с Египтом

В РСТ оценили готовность туроператоров организовать чартерное авиасообщение с Египтом

Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. В апреле 2018 года регулярные рейсы в Каир были восстановлены, однако египетские курорты по-прежнему оставались закрытыми для чартеров из России. Сегодня, 23 апреля, и в Москве, и в Каире заявили о достигнутой договорённости полностью возобновить авиасообщение между Россией и Египтом, в том числе с курортами Хургада и Шарм-эль-Шейх.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В АТОР назвали сроки возвращения всех организованных туристов РФ из Турции

вчера в 14:12

Россия и Египет договорились о полном возобновлении авиасообщения

сегодня в 10:03

В Кремле подтвердили договорённость о полном возобновлении авиасообщения между Россией и Египтом

сегодня в 10:42

В Забайкалье мужчина решил пострелять по банкам, но попал в 9-летнюю девочку

сегодня в 11:08

Когда нечего терять: как Мария Максакова объявила войну самому опасному человеку в России

сегодня в 11:03

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1