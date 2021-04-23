В АТОР спрогнозировали сроки открытия полётов на курорты Египта

Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. В апреле 2018 года регулярные рейсы в Каир были восстановлены, однако египетские курорты по-прежнему оставались закрытыми для чартеров из России. Сегодня, 23 апреля, и в Москве, и в Каире заявили о достигнутой договорённости полностью возобновить авиасообщение между Россией и Египтом, в том числе с курортами Хургада и Шарм-эль-Шейх.