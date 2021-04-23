Минюст РФ отреагировал на призыв генпрокурора Нидерландов выплатить более $50 млрд экс-акционерам ЮКОСа

Заключение генерального прокурора при Верховном суде Нидерландов о том, что Россия должна выплатить бывшим акционерам ЮКОСа более 50 млрд долларов, носит рекомендательный характер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского Минюста.

Минюст подчеркнул, что прокурор, о котором идёт речь, необоснованно проигнорировал многочисленные доводы российской стороны о юридических ошибках, допущенных Апелляционным судом Гааги. Кроме того, не были взяты во внимание факты противоправного поведения экс-акционеров ЮКОСа в ходе арбитражного разбирательства.

Напомним, что судебная тяжба, о которой идёт речь, длится уже не первый год. Верховный суд Нидерландов — третья и последняя инстанция в споре в рамках голландской судебной системы. Предыдущие две не установили победителя. Так, 18 февраля 2020-го Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить более 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа. Таким образом, он отменил решение окружного суда, снявшего с российской стороны обязательства по выплатам. В прошлом мае Россия обжаловала этого решение. В Министерстве юстиции тогда отметили, что Москва намерена отстаивать свои интересы как в кассационной инстанции Нидерландов, так и в других юрисдикциях.