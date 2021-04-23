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Плюс три: какие матчи Евро-2020 пройдут в Санкт-Петербурге

Российские фанаты могут быть довольны. В Северной столице состоится целых семь матчей чемпионата Европы по футболу.

23 апреля 2021, 11:11
<p>Фото © ЕРА / ANATOLY MALTSEV</p>

Фото © ЕРА / ANATOLY MALTSEV

Изначально в Санкт-Петербурге планировалось провести четыре матча Евро-2020: три игры группового этапа и одну четвертьфинальную. После того как стало понятно, что Дублин не сможет принять турнир, ещё три встречи официально перенесли в Северную столицу.

Расписание матчей в Санкт-Петербурге:

  • 12 июня: Бельгия — Россия, 22:00 мск
  • 14 июня: Польша — Словакия, 19:00 мск
  • 16 июня: Финляндия — Россия, 16:00 мск
  • 18 июня: Швеция — Словакия, 16:00 мск
  • 21 июня: Финляндия — Бельгия, 22:00 мск
  • 23 июня: Швеция — Польша, 19:00 мск
  • 2 июля: матч 1/4 финала, 19:00 мск

Напомним, что чемпионат Европы пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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