В Крыму на 9 Мая отменили запрет на проведение массовых мероприятий
Однако согласно указу в регионе всё ещё запрещены другие массовые мероприятия, а спортивные игры ограничены 50 участниками и 10% зрителей.
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Власти Крыма сняли ограничения на проведение массовых мероприятий на День Победы 9 Мая. Соответствующие поправки к указу о режиме повышенной готовности опубликованы в пятницу на сайте Совета министров республики.
Однако согласно указу в регионе всё ещё запрещены другие массовые мероприятия, а спортивные игры ограничены 50 участниками и 10% зрителей. Помимо этого, власти полуострова советуют людям старше 65 лет сохранять режим самоизоляции.
Помимо 9 мая ограничения были сняты и с празднования 24 апреля 20-летия основания Всероссийского студенческого корпуса спасателей, которое пройдёт в парке им. Ю.А. Гагарина в Симферополе.
Ранее сообщалось, что акция "Бессмертный полк" состоится 9 Мая в онлайн-формате.
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