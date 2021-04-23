В Крыму на 9 Мая отменили запрет на проведение массовых мероприятий

Власти Крыма сняли ограничения на проведение массовых мероприятий на День Победы 9 Мая. Соответствующие поправки к указу о режиме повышенной готовности опубликованы в пятницу на сайте Совета министров республики.

Однако согласно указу в регионе всё ещё запрещены другие массовые мероприятия, а спортивные игры ограничены 50 участниками и 10% зрителей. Помимо этого, власти полуострова советуют людям старше 65 лет сохранять режим самоизоляции.

Помимо 9 мая ограничения были сняты и с празднования 24 апреля 20-летия основания Всероссийского студенческого корпуса спасателей, которое пройдёт в парке им. Ю.А. Гагарина в Симферополе.

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