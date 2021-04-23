"Это фейк": Пресс-служба Миронова опровергла информацию о смене лидера партии
Ранее СМИ сообщили, что его якобы сменит сопредседатель политсилы Захар Прилепин.
Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
В пресс-службе лидера партии "Справедливая Россия — за правду" Сергея Миронова опровергли появившуюся информацию о возможно смене лидера.
"Это фейк, информационный вброс, это не соответствует действительности", — говорится в сообщении.
Ранее РИА "Новости" сообщили, что Миронова на посту лидера партии "Справедливая Россия — за правду" на съезде в июне якобы сменит его сопредседатель Захар Прилепин, а сам глава партии пойдёт как одномандатник по Санкт-Петербургу.
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