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"Это фейк": Пресс-служба Миронова опровергла информацию о смене лидера партии

Ранее СМИ сообщили, что его якобы сменит сопредседатель политсилы Захар Прилепин.

23 апреля 2021, 11:38
<p>Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов</p>

Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

В пресс-службе лидера партии "Справедливая Россия — за правду" Сергея Миронова опровергли появившуюся информацию о возможно смене лидера.

"Это фейк, информационный вброс, это не соответствует действительности", — говорится в сообщении.

Прилепин и Миронов: для чего была создана новая политическая сила?

Прилепин и Миронов: для чего была создана новая политическая сила?

Ранее РИА "Новости" сообщили, что Миронова на посту лидера партии "Справедливая Россия — за правду" на съезде в июне якобы сменит его сопредседатель Захар Прилепин, а сам глава партии пойдёт как одномандатник по Санкт-Петербургу.

Ранее СМИ узнали о планах режиссёра Владимира Меньшова баллотироваться в Госдуму от эсеров.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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