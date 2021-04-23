Совфед одобрил закон об отмене дня тишины перед многодневным голосованием

Так, предвыборная агитация должна быть закончена в полночь перед первым днём голосования. Кроме того, она будет запрещена на протяжении всех дней выборов. Также отмечается, что документ позволит обжаловать решения избиркомов об отказе в регистрации кандидатов в течение пяти дней, если они были вынесены в ответ на жалобу на действия нижестоящих избиркомов.