Совфед одобрил закон об отмене дня тишины перед многодневным голосованием
При этом предвыборная агитация будет запрещена на протяжении всех дней, в которые пройдут выборы.
Фото © ТАСС / MAXIM SHIPENKOV
Совет Федерации Федерального собрания РФ в ходе сегодняшнего пленарного заседания одобрил закон, согласно которому день тишины перед многодневным голосованием будет отменён.
Так, предвыборная агитация должна быть закончена в полночь перед первым днём голосования. Кроме того, она будет запрещена на протяжении всех дней выборов. Также отмечается, что документ позволит обжаловать решения избиркомов об отказе в регистрации кандидатов в течение пяти дней, если они были вынесены в ответ на жалобу на действия нижестоящих избиркомов.
Как ранее сообщал Лайф, законопроект о дне тишины перед многодневным голосованием был принят депутатами Государственной думы в ходе третьего чтения.
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