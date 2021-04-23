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Совфед одобрил закон об отмене дня тишины перед многодневным голосованием

При этом предвыборная агитация будет запрещена на протяжении всех дней, в которые пройдут выборы.

23 апреля 2021, 11:42
<p>Фото © ТАСС / MAXIM SHIPENKOV</p>

Фото © ТАСС / MAXIM SHIPENKOV

Совет Федерации Федерального собрания РФ в ходе сегодняшнего пленарного заседания одобрил закон, согласно которому день тишины перед многодневным голосованием будет отменён.

Так, предвыборная агитация должна быть закончена в полночь перед первым днём голосования. Кроме того, она будет запрещена на протяжении всех дней выборов. Также отмечается, что документ позволит обжаловать решения избиркомов об отказе в регистрации кандидатов в течение пяти дней, если они были вынесены в ответ на жалобу на действия нижестоящих избиркомов.

Опрос: Большинство россиян поддерживают идею многодневного голосования

Опрос: Большинство россиян поддерживают идею многодневного голосования

Как ранее сообщал Лайф, законопроект о дне тишины перед многодневным голосованием был принят депутатами Государственной думы в ходе третьего чтения.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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