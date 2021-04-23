Московские экспортёры смогут подать заявки на получение грантов и субсидий через mos.ru

Для столичных предпринимателей, занимающихся экспортом, мэрия Москвы открыла возможность подавать заявки на получение гранта и субсидий в онлайн-формате. Об этом сообщает Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы. Сделать это можно в разделе "Организация бизнеса" каталога услуг для бизнеса на mos.ru.

"Для удобства предпринимателей мы стараемся предусмотреть разные способы подачи заявок. Например, онлайн-заявки от экспортёров уже принимаются на платформе Московского инновационного кластера. Теперь такая возможность появилась и на столичном портале mos.ru", — заявила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Отмечается, что юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю необходимо будет авторизоваться на портале. Из корпоративного кабинета на сайте в электронную заявку автоматически добавятся сведения об организации. При заполнении заявки представителю компании необходимо выбрать, на какой вид поддержки экспортёров он претендует. Всего их шесть ― пять субсидий и грант. Далее останется заполнить соответствующие поля и прикрепить документы.

Субсидии позволяют предпринимателям возместить до 12,5 миллиона рублей затрат, связанных с перевозкой и реализацией продукции на зарубежных рынках. Экспортный кешбэк (грант) для столичных компаний был введён в 2020 году. Они могут получить грант в размере десяти процентов от выручки по экспортным контрактам.

Ранее Лайф рассказывал, что правительство выделит более 12 млрд рублей на субсидии работодателям. Деньги предлагается выделить "в целях реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда, в том числе на субсидирование работодателей при приёме на работу в размере трёх минимальных размеров оплаты труда".

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