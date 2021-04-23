Газовщиков – фигурантов дела о взрыве в жилом доме под Нижним Новгородом отправили под домашний арест
По версии следствия, их действия привели к инциденту, в результате которого пострадало семь человек и погиб маленький ребёнок.
Фото © LIFE
Газовщиков – фигурантов дела о взрыве в жилом доме под Нижним Новгородом отправили под домашний арест. Видео © LIFE
Задержанные по делу о взрыве газа в трёхэтажном доме в селе Маргуше Нижегородской области газовщики отправлены под домашний арест. Такое решение принял Московский районный суд.
По мнению следствия, мастер газоснабжения Алексей Хамов и его сотрудник производили врезку газового оборудования на первом этаже, но нарушили установку и допустили утечку газа, который поднялся вверх и привёл к взрыву на третьем этаже.
Напомним, взрыв прогремел вечером 19 апреля. После хлопка газа в здании произошло обрушение четырёх квартир на втором и третьем этаже. По уточнённым данным, в результате ЧП пострадало семь человек, включая девочку в возрасте двух с половиной месяцев и мальчика в возрасте двух с половиной лет. Погиб один ребёнок, его тело нашли под завалами. По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело. Позднее по факту взрыва дома под Нижним Новгородом задержали четверых сотрудников газовой службы.
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