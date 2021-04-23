Газовщиков – фигурантов дела о взрыве в жилом доме под Нижним Новгородом отправили под домашний арест. Видео © LIFE

Задержанные по делу о взрыве газа в трёхэтажном доме в селе Маргуше Нижегородской области газовщики отправлены под домашний арест. Такое решение принял Московский районный суд.

По мнению следствия, мастер газоснабжения Алексей Хамов и его сотрудник производили врезку газового оборудования на первом этаже, но нарушили установку и допустили утечку газа, который поднялся вверх и привёл к взрыву на третьем этаже.