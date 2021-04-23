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Газовщиков – фигурантов дела о взрыве в жилом доме под Нижним Новгородом отправили под домашний арест

По версии следствия, их действия привели к инциденту, в результате которого пострадало семь человек и погиб маленький ребёнок.

23 апреля 2021, 12:12
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Газовщиков – фигурантов дела о взрыве в жилом доме под Нижним Новгородом отправили под домашний арест. Видео © LIFE

Задержанные по делу о взрыве газа в трёхэтажном доме в селе Маргуше Нижегородской области газовщики отправлены под домашний арест. Такое решение принял Московский районный суд.

По мнению следствия, мастер газоснабжения Алексей Хамов и его сотрудник производили врезку газового оборудования на первом этаже, но нарушили установку и допустили утечку газа, который поднялся вверх и привёл к взрыву на третьем этаже.

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Напомним, взрыв прогремел вечером 19 апреля. После хлопка газа в здании произошло обрушение четырёх квартир на втором и третьем этаже. По уточнённым данным, в результате ЧП пострадало семь человек, включая девочку в возрасте двух с половиной месяцев и мальчика в возрасте двух с половиной лет. Погиб один ребёнок, его тело нашли под завалами. По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело. Позднее по факту взрыва дома под Нижним Новгородом задержали четверых сотрудников газовой службы.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев
Райля Гареева
Райля Гареева

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