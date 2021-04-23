В Москве суд приговорил соучастника убийства Япончика к 14 годам тюрьмы

В Москве Савёловский районный суд вынес приговор одному из участников убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова, более известного в народе как Япончик. Каху Газзаева приговорили к 14 годам колонии строгого режима.

Напомним, Вячеслав Иваньков был застрелен 28 июля 2009 года. Отмечалось, что основным мотивом этого, вероятнее всего, стала личная неприязнь к нему организатора преступления — вора в законе Ильи Симонии (Махо). Конфликт между авторитетами длился с 80-х годов прошлого века. Тогда они оба отбывали наказание в колониях Иркутской области.