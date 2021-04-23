В Москве суд приговорил соучастника убийства Япончика к 14 годам тюрьмы
Вячеслава Иванькова застрелили в июле 2009 года из-за личной неприязни организатора преступления — вора в законе Ильи Симонии.
Вячеслав Иваньков. Фото © ТАСС / Юрий Машков
В Москве Савёловский районный суд вынес приговор одному из участников убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова, более известного в народе как Япончик. Каху Газзаева приговорили к 14 годам колонии строгого режима.
"Суд приговорил Газзаева к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", — цитирует пресс-службу инстанции ТАСС.
Напомним, Вячеслав Иваньков был застрелен 28 июля 2009 года. Отмечалось, что основным мотивом этого, вероятнее всего, стала личная неприязнь к нему организатора преступления — вора в законе Ильи Симонии (Махо). Конфликт между авторитетами длился с 80-х годов прошлого века. Тогда они оба отбывали наказание в колониях Иркутской области.
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