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В Москве суд приговорил соучастника убийства Япончика к 14 годам тюрьмы

Вячеслава Иванькова застрелили в июле 2009 года из-за личной неприязни организатора преступления — вора в законе Ильи Симонии.

23 апреля 2021, 12:15
<p>Вячеслав Иваньков. Фото © ТАСС / Юрий Машков </p>

Вячеслав Иваньков. Фото © ТАСС / Юрий Машков

В Москве Савёловский районный суд вынес приговор одному из участников убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова, более известного в народе как Япончик. Каху Газзаева приговорили к 14 годам колонии строгого режима.

"Суд приговорил Газзаева к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", — цитирует пресс-службу инстанции ТАСС.

Убийц Япончика будут судить: что им готовит братва после приговора

Убийц Япончика будут судить: что им готовит братва после приговора

Напомним, Вячеслав Иваньков был застрелен 28 июля 2009 года. Отмечалось, что основным мотивом этого, вероятнее всего, стала личная неприязнь к нему организатора преступления — вора в законе Ильи Симонии (Махо). Конфликт между авторитетами длился с 80-х годов прошлого века. Тогда они оба отбывали наказание в колониях Иркутской области.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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