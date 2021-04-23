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Устроившего пожар с восемью жертвами россиянина приговорили к пожизненному

В нетрезвом состоянии мужчина поджёг деревянный пол здания и спровоцировал возгорание.

23 апреля 2021, 12:27

Кадр видео / Свердловский областной суд

В Екатеринбурге Свердловской области к пожизненному лишению свободы приговорили мужчину, который поджёг дом, где погибло восемь человек. Об этом сообщили в областном суде региона.

"Свердловский областной суд назначил екатеринбуржцу 1991 года рождения наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", — озвучил приговор судья.

ЧП произошло в ночь на 27 марта 2020 года. Мужчина, будучи пьяным, поджёг деревянный пол двухэтажного дома и спровоцировал пожар, в результате которого семь человек погибло на месте, а один скончался в больнице.

Паблик "Типичный Екатеринбург" уточняет, что мужчине 29 лет и его зовут Александр Понкратов.

Привет из 90-х. Серийные поджоги вернулись в мегаполис. 8 человек погибли в пламени последнего пожара

Привет из 90-х. Серийные поджоги вернулись в мегаполис. 8 человек погибли в пламени последнего пожара

Напомним, в региональном управлении МВД РФ изначально считали поджог главной версией причины пожара в Екатеринбурге.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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