Устроившего пожар с восемью жертвами россиянина приговорили к пожизненному
В нетрезвом состоянии мужчина поджёг деревянный пол здания и спровоцировал возгорание.
Кадр видео / Свердловский областной суд
В Екатеринбурге Свердловской области к пожизненному лишению свободы приговорили мужчину, который поджёг дом, где погибло восемь человек. Об этом сообщили в областном суде региона.
"Свердловский областной суд назначил екатеринбуржцу 1991 года рождения наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", — озвучил приговор судья.
ЧП произошло в ночь на 27 марта 2020 года. Мужчина, будучи пьяным, поджёг деревянный пол двухэтажного дома и спровоцировал пожар, в результате которого семь человек погибло на месте, а один скончался в больнице.
Паблик "Типичный Екатеринбург" уточняет, что мужчине 29 лет и его зовут Александр Понкратов.
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Напомним, в региональном управлении МВД РФ изначально считали поджог главной версией причины пожара в Екатеринбурге.
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