Устроившего пожар с восемью жертвами россиянина приговорили к пожизненному

В Екатеринбурге Свердловской области к пожизненному лишению свободы приговорили мужчину, который поджёг дом, где погибло восемь человек. Об этом сообщили в областном суде региона.

"Свердловский областной суд назначил екатеринбуржцу 1991 года рождения наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", — озвучил приговор судья.



ЧП произошло в ночь на 27 марта 2020 года. Мужчина, будучи пьяным, поджёг деревянный пол двухэтажного дома и спровоцировал пожар, в результате которого семь человек погибло на месте, а один скончался в больнице.

Паблик "Типичный Екатеринбург" уточняет, что мужчине 29 лет и его зовут Александр Понкратов.

Напомним, в региональном управлении МВД РФ изначально считали поджог главной версией причины пожара в Екатеринбурге.

Авторы