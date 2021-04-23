Арменка из "Реальных пацанов" собрался участвовать в осенних выборах: правда, сам не решил — в каких

"Если вы меня поддержите и одобрите мою идею представлять вас и ваши интересы как на краевом, так и на федеральном уровне (решать вам), то я готов принять участие в предстоящих выборах", — отметил Бежанян.

Артист пояснил, что пока не решил, в каких выборах будет участвовать — в Госдуму или заксобрание. Все эти вопросы он планирует обсудить со своими избирателями. При этом ранее Бежанян уточнил, что подаст заявление, если его сообщение в соцсетях наберёт не менее тысячи лайков. Впрочем, порог был достигнут за первые четыре часа с момента публикации.