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Арменка из "Реальных пацанов" собрался участвовать в осенних выборах: правда, сам не решил — в каких

Бежанян планирует определиться, куда баллотироваться, на встрече со своими избирателями.

23 апреля 2021, 12:34

Фото © VK / Армен Бежанян

Актёр Армен Бежанян, известный по роли Арменки в сериале "Реальные пацаны", заявил о готовности принять участие в предстоящих выборах, если найдёт поддержку среди граждан. Об этом сообщает Ura.ru.

"Если вы меня поддержите и одобрите мою идею представлять вас и ваши интересы как на краевом, так и на федеральном уровне (решать вам), то я готов принять участие в предстоящих выборах", — отметил Бежанян.

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Артист пояснил, что пока не решил, в каких выборах будет участвовать — в Госдуму или заксобрание. Все эти вопросы он планирует обсудить со своими избирателями. При этом ранее Бежанян уточнил, что подаст заявление, если его сообщение в соцсетях наберёт не менее тысячи лайков. Впрочем, порог был достигнут за первые четыре часа с момента публикации.

Напомним, в 2019 году Бежанян был избран депутатом Осинской городской думы Пермского края. После этого он объявил о планах баллотироваться в мэры родного города — Осы.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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