Болгария с 1 мая откроет доступ в страну для иностранных туристов

Минздрав Болгарии решил с начала мая открыть границу для туристов. Об этом заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения страны Костадин Ангелов. Ранее в Болгарии был введён режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации из-за ковида.

"В связи с началом туристического сезона начиная с 1 мая разрешим доступ на территорию страны гражданам, которые должны иметь при себе любой из трёх видов медицинских документов", — сказал Ангелов на брифинге.

В числе данных документов — сертификат, подтверждающий вакцинацию против коронавируса, отрицательный ПЦР или определённого вида антигенный тест и, наконец, справка о перенесённом в последние полгода заболевании, которая бы подтверждалась положительным ПЦР-тестом. Любой из данных документов подойдёт.

Ранее в Москве и Каире заявили о достигнутой договорённости полностью возобновить авиасообщение между Россией и Египтом, в том числе с курортами Хургада и Шарм-эль-Шейх. В АТОР спрогнозировали сроки открытия полётов на курорты страны.

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