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Матвиенко предложила обсудить возможность переноса части новогодних выходных на май

По её мнению, в течение года у россиян достаточно выходных и многие даже недовольны, что отдыхают зимой слишком долго.

23 апреля 2021, 12:51
<p>Фото © ТАСС / Михаил Метцель </p>

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Необходимо изучить и обсудить целесообразность переноса части праздничных новогодних дней на май. Такое мнение высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Если посмотреть на количество выходных дней — их много в течение года, их достаточно. Но, может быть, есть смысл пересмотреть структуру этих выходных дней", — сказала она журналистам.

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Матвиенко добавила, что стоит рассмотреть возможность проведения социологического опроса, чтобы узнать мнение граждан. Многие, отмечает она, говорят, что январские праздники очень длинные.

"Может быть, за счёт уменьшения зимних выходных дней перенести на майские дни. Надо это пообсуждать", — заключила Матвиенко.

Ранее Лайф писал о том, кому и как оплатят работу в случае продления майских праздников.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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