СМИ: Чартеры в Египет не будут открыты до конца майских праздников

Чартеры в Египет, скорее всего, не будут открыты до конца майских праздников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на два источника.

"Вероятнее всего, чартеры в Египет не будут открыты как минимум до конца майских праздников. Сегодня прошёл оперштаб, на нём была подтверждена позиция не возобновлять полёты в новые страны как минимум до конца майских праздников", — заявил агентству один из собеседников, близких к оперативному штабу.

В туристической отрасли также подтвердили, что возобновления чартеров не стоит ожидать в ближайшие две недели.

В пятницу стало известно, что президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси договорились о возобновлении авиасообщения в полном объёме между аэропортами двух стран, в том числе с Хургадой и Шарм-эль-Шейхом. А до этого и МИД России анонсировал открытие чартеров на курорты Египта.

Напомним, что авиасообщение между странами было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. В апреле 2018 года регулярные рейсы в Каир были восстановлены, однако египетские курорты по-прежнему оставались закрытыми для чартеров из России.

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