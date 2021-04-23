Россиянам рассказали о рецепте лёгкого шашлыка, который можно есть сразу после поста

Соблюдающим Великий пост россиянам не стоит резко выходить из него. Многих потянет на мясные блюда, в частности на шашлык, а его, чтобы не нагружать пищеварительную систему, можно сделать более лёгким. Такой совет дала заведующая областным диетологическим центром Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М.Ф. Владимирского Инна Пичугина.

"Лучше приготовить в таком случае рыбу или куриное белое мясо. Замариновать можно в кефире, лимонном или клюквенном соке. Можно приготовить вместе с овощами: кабачком, баклажаном", — сказала она в эфире телеканала "Звезда".

Напомним, что с 15 марта у православных верующих начался Великий пост. Он продлится 48 дней, до 1 мая. Ранее профессор Александр Карабиненко объяснил, кому противопоказано поститься. Врач напомнил, что для сохранения сил и здоровья организма необходимо сбалансированно питаться. Это значит, что соотношение белков, жиров и углеводов должно быть 1:1:4. Норма мяса в сутки для женщин 70–80 граммов, для мужчин — 100–120.

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